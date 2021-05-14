أدرعي يعلن أن 3 صواريخ استهدفت إسرائيل من سوريا

القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم، في بيان:

"تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقط احدها داخل الأراضي السورية بينما سقط الصاروخان الآخران في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل".

#عاجل قبل قليل تم رصد اطلاق ثلاثة صواريخ من داخل #سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقط احدها داخل الاراضي السورية بينما سقط الصاروخان في مناطق مفتوحة داخل #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 14, 2021

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وكان السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسيفي، أشار في وقت سابق اليوم، إلى أن إسرائيل تتحقق من المعلومات والبيانات الخاصة بالقصف من الأراضي اللبنانية ولا تنوي التسرع في الرد، لكنها تحذر من أن الهجمات لن تبقى دون رد.

وقال السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك":

"ليس واضحا تماما ما حدث. لا داعي للتسرع. نحن بحاجة للتحقق مما حدث. هناك مجموعات لا تطيع أحدا وتفعل ما تريد. لذلك، نتحقق مما حدث. لحسن الحظ، لم تؤد الضربات إلى جرحى ودمار. في هذه الحالة لن نتسرع في الرد، لكننا نحذر من أنه في حالة وقوع مثل هذه الهجمات فلن تتردد إسرائيل في الرد. وفي نفس الوقت، يجب أن نتذكر أنه لم تكن هناك هجمات على إسرائيل من لبنان لأكثر من 15 عامًا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أي رد سيتلقون".

وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أُطلقت من لبنان صوب شمالي إسرائيل، يوم أمس الخميس، لكنها سقطت في البحر المتوسط دون وقوع أضرار أو سقوط مصابين.

ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك"، عن شهود عيان من بلدة مجدل زون - الناقورة الحدودية، أنهم سمعوا أصوات خمسة صواريخ تم إطلاقها.