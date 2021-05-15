الخارجية الكويتية تعلق على أنباء إدراج مواطنيها ضمن قائمة "مخالفي العقوبات" على إيران

نفت وزارة الخارجية الكويتية نفياً قاطعا ما يتم تداوله من رسالة مزعومة موجهة إلى وزير الخارجية، أحمد ناصر المحمد، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السابق، تضمنت إدراج عدد من المواطنين والمؤسسات الكويتية ضمن قائمة مخالفي العقوبات المطبقة على إيران.

ودعت الوزارة، في بيان نشر على موقع "تويتر"، الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والدقة قبل نشر أي معلومة، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني ضد كل من ينشر أو يروج أي أمر من شأنه المساس بسمعة الكويت أو أمنها الوطني.

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع نيسان/أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وإحياء لاتفاق النووي بالكامل.