غانتس يلتقي المبعوث الأمريكي لبحث الوضع في غزة

يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، اليوم الأحد، مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو، في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، لبحث الوضع في غزة والضفة الغربية.

وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، يتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، بعمرو اليوم، وكذلك مع مسؤولين إسرائيليين آخرين.

وأشارت مصادر للموقع الإسرائيلي، إلى أن "الأمريكيين مهتمين برؤية بدء محادثات وقف إطلاق النار والانتهاء التدريجي للعملية العسكرية والعودة إلى الهدوء".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.