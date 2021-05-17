"سياحة التلقيح"... سان مارينو تفتح أبوابها للسياح الراغبين بتلقي لقاح "سبوتنيك V"

أطلقت جمهورية سان مارينو، حملة تستهدف جذب المواطنين الأجانب الراغبين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ابتداء من اليوم.

روما-سبوتنيك.وبحسب وزير الخارجية فيديريكو بيديني أماتي، أصبحت "سياحة التلقيح" ممكنة بفضل لقاح "سبوتنيك V" الروسي الذي استخدم في حوالي 90 في المئة من حالات تطعيم المواطنين.

وصرح معهد الحماية الاجتماعية في سان مارينو لوكالة "سبوتنيك" أنه بقي في الجمهورية حوالي 10 آلاف جرعة لقاح تسمح للسلطات بتنظيم التطعيم للأجانب.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت في آب/ أغسطس 2020، أول لقاح في العالم مضاد لكورونا، "سبوتنيك V"، من تطوير مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية بلغت 97.6% حسب تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات، التي نشرتها سابقا المجلة الطبية "لانسيت" (91.6%) والصندوق الروسي للاستثمار المباشر.

يذكر أنه تمت الموافقة على استعمال لقاح "سبوتنيك V" الروسي في 64 دولة، يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 3.2 مليار نسمة.ويحتل اللقاح المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي تلقاها المنظمون.