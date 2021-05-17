الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مقر الأمن الداخلي لحركة "حماس" في غزة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: إن "المقاتلين هاجموا مقر غرفة العمليات الرئيسية لقوات الأمن الداخلي التابعة لـ "حماس" في منطقة الرمال شمال غزة".

وأضاف البيان: "المقر كان هو الجزء المركزي من البنية التحتية الإرهابية لحركة "حماس" وكان بمثابة قاعدة لضباط المخابرات العسكرية".

وأكّد الجيش أنه "قام بتحذير سكان المبنى مقدما ومنحهم الوقت الكافي لإخلاء المبنى".

ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الأوضاع على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة الفلسطيني، حيث تم إطلاق أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراض نحو 1210 منها.

تشن إسرائيل، غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل 218 شخصا وجرح نحو 6504 آخرين معظمهم من النساء والأطفال. كما صرحت السلطات الإسرائيلية بمقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين في رد منها على القصف الجوي من الفصائل الفلسطينية المسلحة.