أشكينازي يشكر واشنطن على دعمها لإسرائيل في مجلس الأمن

وجهت إسرائيل الشكر للولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، على دعم الأخيرة لها في مجلس الأمن الدولي عبر عرقلة إصدار بيان حول الوضع في غزة والضفة الغربية وإسرائيل.

ويتصاعد العنف مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وإطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل بالتزامن مع مواجهات في الضفة الغربية، وفقا لما نقلته صحيفة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.

ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، تغريدة عبر حسابه الرسمي "تويتر"، قال فيها:

"لقد أنهيت للتو مكالمة مهمة أخرى مع وزير الخارجية الأمريكي، لقد شكرته على إدانته لإرهاب "حماس" ودعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما شكرته على دعم الولايات المتحدة اليوم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

1/3 I just finished another important call with #US Secretary of State @SecBlinken. I thanked him for his condemnation of #Hamas' terrorism and backing Israel's right to defend itself, I also thanked him for US support today at the #UN Security Council. — גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) May 17, 2021

وأضاف أنه "أخبر نظيره الأمريكي أن إسرائيل ستستمر في العمل ضد إرهابيي "حماس" حتى عودة السلام إلى المجتمعات في جنوب ووسط البلاد".

2/3 I told him that #Israel would continue to act against the terrorists of #Hamas until peace was restored to the communities in the south & center of the country. The entire international community must condemn Hamas, which uses the entire population of Gaza as human shields. — גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) May 17, 2021

هذا وقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الهدف الأساسي من دبلوماسيتها حيال المواجهات الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتمثل في خفض العنف، وهو ما يتحقق عبر الحل المتمثل في وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية جنبا إلى جنب.

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة في الأسبوع الأول من شهر رمضان الماضي، ما أدى إلى وقوع صدامات واشتباكات بين أهالي الحي والقوات الإسرائيلية.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ تجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين الماضي، غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل 218 شخصا وجرح نحو 6504 آخرين معظمهم من النساء والأطفال. كما صرحت السلطات الإسرائيلية بمقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف الفصائل الفلسطينية المسلحة لإسرائيل.