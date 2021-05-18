الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار على فلسطيني حاول تنفيذ هجوم جنوبي الضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه أطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ هجوم في الخليل جنوبي الضفة الغربية، فيما يتصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ أحداث المسجد الأقصى في شهر رمضان الماضي.

القدس - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "وردت أنباء عن محاولة هجوم في ساحة غروس في منطقة لواء "يهودا" الإقليمي"، مضيفا أنه "لا إصابات وتم تحييد الإرهابي على الفور"، وفق وصف البيان.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة في الأسبوع الأول من شهر رمضان الماضي، ما أدى إلى وقوع صدامات واشتباكات بين أهالي الحي والقوات الإسرائيلية.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بانتهاك المسجد الأقصى وحقوق المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وتشن إسرائيل، غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وجرح الآلاف.