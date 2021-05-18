إطلاق خدمة قطار شحن جديد بين الصين وأوروبا

انطلقت خدمة قطار شحن جديد بين الصين وأوروبا أمس الإثنين، لتربط مدينة وووي في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين مع مدينة دويسبورج في ألمانيا.

وغادر قطار الشحن الذي يحمل 50 حاوية بضائع من محطة جنوب وووي أمس الإثنين متوجها غربا إلى مدينة دويسبورج.

وتستغرق الرحلة التي تزيد عن 9 آلاف كم 18 يوما، ومقارنة بالشحن البحري فإنها توفر حوالي 30 يوما من وقت النقل، بحسب مكتب مجموعة "لانتشو" للسكك الحديدية الصينية المحدودة، ومقره في لانتشو حاضرة مقاطعة قانسو.

وقال مشغل الخدمة إن المصدرين أرسلوا البضائع التي تم تصديرها من بلدية تيانجين ومقاطعات تشجيانغ وقوانغدونغ وشاندونغ إلى منطقة الخدمات اللوجيستية في وووي، حيث يتم تحميل البضائع في القطار للتصدير.

وبلغت إجمالي حمولة الدفعة الأولى من الصادرات 739 طنا بقيمة 22 مليون يوان (3.4 مليون دولار أمريكي) تقريبا.

وضمت البضائع ماكينات آلية وأجزاء صناعية وأدوات مطبخ من الفولاذ المقاوم للصدأ وأدوات مكتبية وأجهزة منزلية صغيرة، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".