وزير خارجية ألمانيا: العلاقات مع موسكو في أسوأ حالاتها منذ 30 عاما

موسكو - سبوتنيك. وقال ماس، خلال مؤتمر لقاءات بوتسدام الخامس والعشرين، عبر الفيديو، تحت عنوان "عصر التحول - آفاق التعاون الأوروبي بين الوباء وتحالف القوى الجديدة": "كلما كبرت التحديات، زادت الحاجة إلى التواصل. لأن العلاقات الألمانية الروسية في الوقت (الحاضر) سيئة وفي أكثر حالاتها خطورة خلال الثلاثين عاما الماضية" .

وأشار إلى أن "الصراعات السياسية" بين برلين وموسكو، تتعلق بتقييم حالة المجتمع المدني في روسيا، والوضع على الحدود مع أوكرانيا ونشاط الخدمات الخاصة الروسية"(الاستخبارات)، مضيفا أن القرار (بشأن العلاقات الروسية الألمانية) يظهر فقط عندما نتحدث مع بعضنا البعض".