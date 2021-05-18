الأمم المتحدة: مانحون يتعهدون بدفع 340 مليون دولار لمساعدة الروهينغا

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء 18 مايو/أيار، إن المانحين تعهدوا بدفع 340 مليون دولار، أي أكثر من ثلث مليار دولار كانت المفوضية ناشدت بجمعها لمساعدة لاجئي الروهينغا في بنغلادش.

وقال فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون الإنسان في إفادة بجنيف نقلتها وكالة "رويترز": "إن المانحين تعهدوا حتى الآن بدفع 340 مليون دولار في برنامج 2021 لمصلحة الروهينغا، أي أن نسبة التمويل تبلغ في الوقت الراهن 36 بالمئة".

من جانب آخر، قال مسؤول بالحكومة الهندية اليوم الثلاثاء إن عدد اللاجئين القادمين من ميانمار إلى الهند تجاوز 15 ألفا.

ومن المرجح أن يعبر المزيد من اللاجئين الحدود مع احتدام القتال في بعض أنحاء ميانمار بسبب الاضطرابات التي أعقبت انقلاب الأول من فبراير/شباط العسكري.

وقال إتش راماواي، نائب رئيس مجلس التخطيط في ولاية ميزورام، إنه بحلول أبريل/نيسان عبر الحدود نحو 1800 شخص من ميانمار، منهم عدد من أعضاء البرلمان، مضيفا أن العدد ازداد كثيرا في الآونة الأخيرة ليتجاوز 15400.

وذكر أن السكان والمنظمات غير الحكومية يهتمون بشؤون الوافدين، لكن حكومة الولاية طلبت مساعدة من السلطات الاتحادية.

وأضاف أن مع زيادة حدة القتال في ولاية تشين بشمال غرب ميانمار المقابلة لولاية ميزورام الهندية، فإنه من المتوقع زيادة عدد اللاجئين الوافدين إلى الهند.