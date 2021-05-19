ماكرون يحتسي قهوة الصباح في مقهى وسط باريس... فيديو

ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، وهو يحتسي قهوة الصباح في مقهى في باريس، ويأتي ذلك تزامنا مع استعداد المزيد من الحانات والمطاعم والمتاجر في فرنسا لإعادة فتح أبوابها لاستقبال الزبائن وتخفيف قيود كورونا.

ونشرت قناة "BFMTV"، التلفزيونية الفرنسية فيديو لماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس وهما يحتسيان القهوة في شرفة مقهى في باريس قرب قصر الإليزيه.

وقال ماكرون وهو يحتسي قهوة الصباح في المقهى، إن "بيانات الإصابات بمرض كوفيد-19 تسير في الاتجاه الصحيح".

Réouverture: Emmanuel Macron et Jean Castex partagent un café en terrasse pic.twitter.com/KbBqYsNmMh — BFMTV (@BFMTV) May 19, 2021

لكنه في الوقت نفسه، أشار إلى أنه كان من الصواب الإبقاء على توخي الحذر، مع استعداد المزيد من الحانات والمطاعم والمتاجر لإعادة فتح أبوابها لاستقبال الزبائن.

يذكر أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، يبدأ الرفع التدريجي للحجر الصحي ويستعيد الفرنسيون قليلا من الحرية، حيث تعيد فرنسا فتح شرفات المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح والمتاحف، وإن كان ذلك بقدرة استيعابية محدودة، وذلك للمرة الأولى منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

Emmanuel Macron: "Les chiffres sont bien orientés, nous avons fait des choix, ce n'est pas un pari." pic.twitter.com/KzXBnG8IH4 — BFMTV (@BFMTV) May 19, 2021

ولكن تزامنا مع إعادة فتح العديد من المنشآت أمام الجمهور، ولو جزئيا، سيبدأ حظر التجول ابتداء من الأربعاء، من الساعة 9 مساء بدلا من 7 مساء.

وستتمكن المقاهي والمطاعم من خدمة الزبائن في الداخل ابتداءً من 9 يونيو/حزيران، وسيتم رفع حظر التجول كليا في 30 يونيو إذا استمرت أعداد الإصابات في الانخفاض.

وكانت فرنسا قد أعلنت، في وقت سابق، إعطاء 20 مليون جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو رقم يمثل قرابة 30 في المئة من عدد السكان، كما تلقى قرابة 9 ملايين شخص جرعة لقاح ثانية، وتسعى الحكومة إلى إعطاء 30 مليون جرعة أولى بحلول 15 يونيو المقبل.