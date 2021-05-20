النواب الأمريكي يقر تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الكابيتول

أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني حين هاجمه مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأيد 252 من أعضاء مجلس النواب إنشاء اللجنة مقابل اعتراض 175 عضوا، وسيحال مشروع القانون الآن لمجلس الشيوخ، بحسب رويترز.

ويشير عدد الجمهوريين الذين أيدوا التحقيق المستقل، وهو 35 من بين 211 عضوا جمهوريا، إلى حدوث تصدعات في جبهة دفاع الحزب عن ترامب في تصويت رئيسي.

"Having a bipartisan commission...makes sense," @AndyKimNJ says, after the House votes to pass a measure creating an independent commission to investigate the Jan. 6 Capitol attack. https://t.co/6kp8wMnJ2X pic.twitter.com/pllaYjcqpM — ABC News Live (@ABCNewsLive) May 19, 2021

وعلى مدى اليومين الماضيين سعى زعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفن مكارثي وزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لإجهاض مشروع القانون الذي تقدم به الحزبان الرئيسيان لإنشاء لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي خلّفت خمسة قتلى.