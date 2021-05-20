الاتحاد الأوروبي يسمح للحاصلين على لقاحات مضادة لكورونا بدخول أراضيه

أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرارا أوصى من خلاله رسميا، بالسماح للمواطنين الأجانب بالدخول إلى الدول الأعضاء في الاتحاد، بعد تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وسمح الاتحاد الأوربي، بموجب القرار الجديد، لجميع المواطنين الأجانب بدخول أراضي دول الاتحاد بعد أسبوعين من تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا (أي قبل أسبوعين من السفر).

وحدد الاتحاد الأوروبي قائمة اللقاحات المسموحة، حيث وافق على دخول الأشخاص الذين تلقوا لقاحات وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) أو منظمة الصحة العالمية (WHO).

وجاء في البيان الصارد عن الاتحاد الأوربي، أنه "في حال قبول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مبدأ إثبات التطعيم لإزالة القيود المفروضة، مثل الاختبار (اختبار عدم الإصابة بفيروس كورونا) أو الحجر الصحي، فيجب عليها، من حيث المبدأ، إزالة هذه القيود عن المسافرين من بلدان العالم الثالث، شريطة أن يتم تطعيمهم بعقار معتمد من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) أو منظمة الصحة العالمية (WHO)".

وكان الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي، قد قرروا، أمس الأربعاء، الموافقة على اقتراح المفوضية الأوروبية لتخفيف القيود على دخول مواطنين من دول أخرى إلى الاتحاد الأوروبي.