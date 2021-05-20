وكالة: إصابة زعيم بوكو حرام بجروح خطيرة في محاولة انتحار

كشف مصدران قريبان من أجهزة الاستخبارات عن إصابة زعيم جماعة "بوكو حرام" في نيجيريا، أبو بكر شكوي، بجروح خطيرة في محاولة انتحار.

ونقلت وكالة "فرانس برنس" عن المصدرين، اليوم الخميس، أن هذه المحاولة جاءت تفاديا لأسره من عناصر مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا)، شمال شرقي البلد الأفريقي.

وأوضح المصدران أن شكوي ورجاله وقعوا في حصار، أمس الأربعاء، في معقلهم في غابة سامبيسا، بعد معارك مع مقاتلي "داعش"، غربي أفريقيا.

وبيّن أحد المصدرين أنه في محاولة من شكوي لتجنب الوقوع في الأسر، أطلق رصاصة على نفسه، الأمر الذي تسبب في إصابته بجروح خطيرة.

وذكر المصدر أن شكوي نجا من الوقوع في الأسر بعد أن نجح عدد من مقاتليه في الفرار، حيث نقلوه معهم.

وتنشط جماعة بوكو حرام منذ أكثر من 10 سنوات، شمال شرقي نيجيريا. وتسبب النزاع الذي بدأ بهجمات للجماعة المتطرفة منذ 2009 في مقتل ما يزيد على 40 ألف شخص، وتهجير مليوني شخص. وامتدت أعمال عنف الجماعة إلى النيجر وتشاد والكاميرون.

وكان شكوي خطف مع جماعته في 2014، نحو 300 تلميذة في مدرسة في شيبوك بنيجيريا وهو ما أثار استياء دوليا. ومنذ اندلاع التمرد الذي تقوده الجماعة تم الإعلان مرارا عن مصرع شكوي.