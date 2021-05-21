وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة منطقة الشرق الأوسط خلال أيام

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، زيارة منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، لعقد اجتماعات مع نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني ونظراء من المنطقة.

واشنطن - سبوتنيك. وكتب بلينكن على تويتر، قائلا: " تحدث اليوم مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي وأبلغته أنني أعتزم السفر للشرق الأوسط خلال الأيام القادمة للاجتماع معه ومع وزير الخارجية الفلسطيني ونظراء من المنطقة.

وأضاف أنه "رحب بالتوصل للاتفاق لوقف إطلاق النار بواسطة مصرية".

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة بعد أحد عشر يوما على التصعيد الدامي على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وذلك بعد تصويت المجلس الوزاري بالإجماع على مقترح وقف إطلاق النار.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر سيكون متبادلا وغير مشروط، كما أوضحت أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ عند الثانية فجر الجمعة.

من جهتها أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها أبلغت أن وقف إطلاق النار بقطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ الثانية فجرا وفق التوقيت المحلي وأنها ستلتزم به طالما التزمت به إسرائيل.