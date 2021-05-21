السلطات اليابانية تفتح تحقيقا بعد تأخر قطار عن موعد وصوله لدقيقة واحدة

فتحت السلطات اليابانية تحقيقا بعد تأخر قطار عن موعد وصوله لمدة دقيقة واحدة، فيما اعتذرت إدارة الشركة المشغلة للقطار في مؤتمر صحافي مؤكدة أن السائق سيتحمل عواقب تصرفه.

واعترف سائق الشينكانسن بأنه ترك مقعده بعدما شعر بآلام في البطن، وسلّم قيادة القطار الذي كان يحمل 160 راكباً إلى مراقب تذاكر حتى يتمكن من الذهاب بسرعة إلى المرحاض، مما تسبب بتأخير وصول القطار على ما أفادت شركة سكك الحديد التي اضطرت للاعتذار، وفقا لوكالة فرانس برس.

وغاب السائق لمدة ثلاث دقائق بينما كان القطار يسير بسرعة 150 كيلومترا في الساعة، وكان من الممكن أن تمر القضية من دون أن يتنبه لها أحد، لكن القطار تأخر دقيقة واحدة، مما أدى تلقائياً إلى فتح تحقيق في هذه الدولة الآسيوية المشهورة بدقة المواعيد.

وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس، إن قطارات شينكانسن تعمل بأنظمة تحكّم معلوماتية مركزية دقيقة، ويتعين تالياً على السائق البشري البقاء في مكانه لمعالجة أي مواقف غير متوقعة.

وينبغي على السائقين الذين يواجهون حالة طوارئ أثناء قيادتهم القطار التنسيق مع مركز التحكم لتسليم المهمة إلى سائق مؤهل آخر أو إيقاف القطار على السكة أو حتى في أقرب محطة.

واعتذرت إدارة الشركة عن الحادث في مؤتمر صحفي عقدته الخميس وأكدت أن السائق سيتحمل عواقب تصرفه.

ودافع السائق عن نفسه مؤكدا أنه تفادى أيقاف القطار حرصاً على عدم التسبب في تأخيره، وأضاف "لم أبلغ عن (الموقف) لأنني شعرت بالحرج".