الكونغو... الجيش يقتل عشرات المسلحين ويستعيد السيطرة على 20 قرية شمالي البلاد

أعلن جيش الكونغو الديمقراطية أنه قتل 38 مسلحا، واعتقل 9 آخرين، خلال الاشتباكات مع مسلحين في منطقة إيتوري (شمال) التي يحاصرها منذ السادس من مايو/ أيار الجاري.

الرباط - سبوتنيك . وأكد الناطق باسم الجيش الكونغولي، الملازم جولس نجونجو، في تصريح لإذاعة محلية، أنه "تم استعادة إجمالي 20 قرية من منطقتي دجوغو وإيرومو التي كانت تسيطر عليها المليشيات المسلحة".

وأشار إلى أن الجيش يكسب أرضا في شمال شرقي البلاد منذ بدء حصار إقليم إيتوري، وأنه مصمم على تحييد الإرهابيين، لكنه بحاجة إلى تعاون السكان للوصول إلى بعض المناطق.

وتأثرت مقاطعتي إيتوري وكيفو بشدة جراء أعمال العنف المستمرة منذ شهرين.

ولجأت القوات الكونغولية إلى فرض حصار، في السادس من مايو، على منطقة إيتوري لتعقب مسلحي ميليشيات "كوديكو" التي ترتكب عدة أعمال عنف ضد المدنيين وتقيم حواجز غير قانونية لجمع الأموال.