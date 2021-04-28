تركيا تعلن عن إحباط عملية إرهابية في محطة حافلات إسطنبول

كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مساء اليوم الأربعاء، عن إحباط عملية إرهابية في محطة حافلات بمدينة إسطنبول.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزير الداخلية التركي، قد أعلن، اليوم، عن ضبط 5 كيلوغرامات من المتفجرات، مزروعة تحت إحدى مركبات النقل الداخلي، في محطة الحافلات بمدينة إسطنبول.

وأوضحت الوكالة أنه تم ضبط 5 كغ من المتفجرات، تبين أنها وضعت من قبل أعضاء حزب العمال الكردستاني "PKK" تحت سيارة، وتم القبض على شخصين في محطة الحافلات باسطنبول.

#عاجل | وزير الداخلية التركي يعلن ضبط 5 كيلوغرامات متفجرات وضعها إرهابيو "بي كا كا" أسفل سيارة في محطة حافلات #إسطنبول والقبض على شخصين — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 28, 2021

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح السبت الماضي، أن بلاده ستواصل كفاحها حتى اجتثاث جذور حزب العمال الكردستاني.

وجاءت تصريحات أردوغان بعد وقت قصير من إعلان الجيش التركي إطلاق عملية برية جديدة شمالي العراق ضد "مسلحي حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق تحت مسمى "مخلبي البرق والصاعقة".

وأضاف أردوغان في تصريحات نقلتها قناة "تي آر تي" التركية الرسمية: "سنواصل كفاحنا لغاية اجتثاث جذور قطعان قتلة بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) الإرهابي الذين لم يجلبوا للمنطقة سوى الدماء والدموع والدمار".

وشدد الرئيس التركي على أن هدف بلاده هو "القضاء التام على الإرهاب الذي يراد وجوده على حدودنا الجنوبية"، مؤكدا أنه "لا مكان للمنظمة الانفصالية ولا للإرهاب في مستقبل تركيا والعراق وسوريا"، مضيفا "مصممون على القضاء على الإرهاب وإنقاذ مواطنينا من هذا البلاء".

وكانت تركيا، قد شنت عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف عناصر الحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، في أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد يومين من إطلاق عملية "أرن-8" العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" في ثلاث ولايات جنوبي البلاد.