الكنيست يقدم مشروع قانون يمنع رئيس الوزراء من البقاء في منصبه أكثر من 8 سنوات

صوتت لجنة النظام في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على تقديم مشروع قانون يجعل مدة بقاء رئيس الوزراء في المنصب 8 سنوات على الأكثر.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن اللجنة صوتت أيضا على تقديم مشروع قانون يحرم رئيس الوزراء الذي يواجه اتهامات من تشكيل الحكومة.

وتم تقديم مشاريع القوانين التي تستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الرغم من معارضة حزب "يمينا"، الذي قال إن كتلته في الكنيست صوتت ضدها احتجاجا على عدم طرح مشروعات قوانين أخرى.

وقبل نحو أسبوعين كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد، بتشكيل الحكومة الجديدة بدلا من بنيامين نتنياهو.

هذا وفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة للمرة الثالثة خلال عامين، حيث انتهت فترة تفويضه من الرئيس رؤوفين ريفلين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان نتنياهو، البالغ من العمر 71 عاما، والذي يحاكم بتهمة الفساد، قد حصل على تكليف من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مدته 28 يوما لتشكيل الحكومة بعد انتخابات 23 مارس/ آذار التي كانت رابع انتخابات غير حاسمة في أقل من عامين.