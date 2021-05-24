وفاة بريطانية في قبرص بعد تطعيمها بلقاح "أسترازينيكا"

توفيت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 39 عاما في مستشفى قبرصي، اليوم الاثنين، بعد تعرضها لحادث تجلط الدم إثر تلقيها لقاح "أسترا زينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وقال شارالامبوس شاريلاو، المتحدث باسم الخدمات الصحية الحكومية، لوكالة الأنباء المركزية القبرصية إن وكالة الأدوية الأوروبية ستحقق في الوفاة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتلقت المرأة التي عولجت في وحدة العناية المركزة في مستشفى نيقوسيا العام، الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا"، في 6 مايو/ أيار الجاري، داخل منتجع بافوس على الساحل الغربي لجزيرة البحر الأبيض المتوسط.

وبعد أيام من تلقيها اللقاح، عانت المرأة التي لم يُذكر اسمها، من أعراض، مثل نزيف في المخ، وكانت في غيبوبة قبل وفاتها، بحسب صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية.

British woman dies in Cyprus after thrombotic episode, EMA to investigate if linked to vaccine https://t.co/MbdHJMKFTb #CNA — Cyprus News Agency (@cnainenglish) May 24, 2021

وفتحت السلطات الصحية القبرصية تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت "نوبة الجلطة الخطيرة" التي أصيبت بها المرأة البريطانية مرتبطة بلقاح "أسترازينيكا" أم لا.

كما تحقق قبرص في 4 حالات أخرى بشأن وقوع حوادث تخثر الدم "الخفيفة"، منها 3 حدثت بعد جرعة "أسترازينيكا"، وحادث واحد بعد تلقي جرعة لقاح "فايزر".

وكانت بعض البلدان قيّدت الحصول على جرعات لقاح " أسترازينيكا " أو أسقطت استخدامها نهائيا من حملات التطعيم الوطنية، بسبب حدوث جلطات دموية نادرة جدا، على الرغم من أن وكالة الأدوية الأوروبية تقول إن فوائد اللقاح تفوق المخاطر.

وأوصت الهيئة العلمية التي تشرف على برنامج التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد في بريطانيا بتقديم بديل لمن هم دون سن الـ40 من لقاح "أسترا زينيكا".

ويشكل لقاح "أسترازينيكا" أساس إطلاق التطعيم في قبرص، إذ يُسمح لأطباء الأسرة بإعطاء اللقاح لأي شخص يزيد عمره عن 20 عاما، لكن العديد من الأشخاص الذين حجزوا عبر الإنترنت للحصول على اللقاح تجاهلوا الحصول عليه واختاروا لقاحات أخرى.

وتحتل قبرص المرتبة الثالثة في الاتحاد الأوروبي من حيث التطعيمات لكل السكان، إذ تمنح 57.54 جرعة لكل 100 شخص.

وتلقى ما يقرب من 49% من السكان البالغين في قبرص اللقاح ضد (كوفيد-19)، فيما تم تطعيم 21% بشكل كامل.