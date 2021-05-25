الاتحاد الأوروبي يدين "الإجراءات غير القانونية والاستفزازية" لروسيا ضده

أدان قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع القمة ما وصفوه بـ"تصرفات روسيا غير القانونية والاستفزازية ضد دول الاتحاد وأعضائه" ، وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع جمهورية التشيك والشركاء الشرقيين .

بروكسل - سبوتنيك. ووفق نتائج اجتماع القمة "أدان المجلس الأوروبي الإجراءات غير القانونية والاستفزازية والهدامة لروسيا ضد الاتحاد الأوروبي وأعضائه ودول أخرى، مشددا على الوحدة والتضامن في مواجهة هذه الإجراءات".

و أعرب المجلس عن دعمه الكامل لجمهورية التشيك والشركاء الشرقيين في الحلف.

كما أصدر قادة الاتحاد الأوروبي تعليمات إلى بوريل بإعداد تقرير عن العلاقات مع روسيا للقمة المقبلة المزمع عقدها في حزيران / يونيو.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة الماضي، إن روسيا مستعدة لأن تكون صديقة للغرب، ولكن بكرامة فقط.

وأضاف لافروف، خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في الماراثون التربوي "المعرفة الجديدة": "نحن مستعدون لنكون أصدقاء مع الغرب، ولكن بكرامتنا فقط التي ورثناها على مر القرون من أسلافنا، ورفاهية مواطنينا هي الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية".

وأكد لافروف "في الوقت نفسه لا يمكن لروسيا أن تتحرك نحو الصداقة متجاهلة تاريخها وتقاليدها التي هي قيمة لكل مواطن روسي".

ويستمر تدهور العلاقات بين روسيا والغرب في الأسابيع الأخيرة، فقد أعلنت الولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا عن ترحيل العديد من الدبلوماسيين الروس لأسباب مختلفة.

وقامت الخارجية الروسية في الـ30 من شهر نيسان/ أبريل الماضي، باستدعاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إديرير، وتسليمه مذكرة بشأن الرد الروسي على العقوبات، التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في 2 آذار/ مارس 2021.

في سياق متصل، دعت وزارة الخارجية الروسية، أمس الاثنين، الغرب إلى الامتناع عن الكيل بمكيالين والابتعاد عن الانفعالات العاطفية لتقييم الوضع حول طائرة "رايان إير" بالتعاون مع سلطات الطيران في بيلاروسيا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "ندعو شركاءنا الغربيين إلى الامتناع عن تطبيق "معايير مزدوجة" واتخاذ تدابير لتقييم الموقف برصانة ودون عاطفة على أساس جميع المواد المتاحة بالتعاون مع سلطات الطيران البيلاروسية، وإظهار الانفتاح والاستعداد للتعاون".

ونبهت الوزارة إلى بيان الممثل الرسمي لوزارة الخارجية البيلاروسية، الذي أعرب عن استعداد مينسك لأقصى قدر من الشفافية في هذا الشأن، بما في ذلك توفير المواد وقبول الخبراء الدوليين.

وأشار ممثلو وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الدول الغربية والمنظمات الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كان لديهم رد فعل مختلف على الأحداث المماثلة التي وقعت في وقت سابق في دول أخرى".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "راين إير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنوس، هبطت، يوم الأحد الماضي، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة، أكدت عدم صحة ذلك؛ وأقدمت لجنة التحقيقات في بيلاروسيا على فتح قضية جنائية حول تقرير كاذب بوجود قنبلة.