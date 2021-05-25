هيئة البث الإسرائيلية: قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قرار المملكة العربية السعودية العاجل ضد إسرائيل، والذي يقتضي بإغلاق المجال الجوي للمملكة أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، واللقناة "13" العبرية، إن "السعودية أغلقت المجال الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية وتأخرت طائرة شركة "يسرائير" الإسرائيلية التي كانت متجهة إلى دبي، لثلاث ساعات في مطار بن غوريون".

טיסה 661 של ישראייר שהייתה אמורה לצאת ב-09:00 בבוקר לדובאי עדיין מעוכבת כי טרם התקבלו אישורי מעבר מעל לסעודיה@sharonidan pic.twitter.com/MPi5B2l8Rd — כאן חדשות (@kann_news) May 25, 2021

פרסום ראשון: סעודיה חסמה את המרחב האווירי לטיסות מישראל - טיסת ישראייר לדובאי מעוכבת בנתב"ג 3 שעות @NoganNir — חדשות 13 (@newsisrael13) May 25, 2021

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية ووكالة "رويترز"، قد كشفتا في 30 أغسطس/ آب 2020، عن مصادرهما، أن السعودية وافقت على أن تجري رحلة شركة "العال" في 31 أغسطس 2020، من تل أبيب إلى أبو ظبي عبر أجواء السعودية.

في حين كشفت مواقع لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة "العال" الإسرائيلية التي تقل وفدا أمريكيا إسرائيليا من تل أبيب إلى أبوظبي دخلت المجال الجوي السعودي، في 31 لأغسطس 2020.

وكانت السلطات السعودية صادقت على مرور أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى دبي، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث أشارت وسائل إعلام إسرائيلية حينها، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن أن السعودية وافقت على أن تجري الرحلة التجارية الأولى في التاريخ من إسرائيل إلى الإمارات، عبر أجواء المملكة.