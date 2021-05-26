الخارجية النمساوية تستدعي سفير بيلاروس للاحتجاج على حادثة "راين آير"

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الأربعاء، استدعاء سفير بيلاروس في فيينا للاحتجاج على حادث طائرة "راين آير"، واعتقال الصحفي والناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش.

فيينا - سبوتنيك. وقالوا في الخارجية النمساوية لوكالة "سبوتنيك": "أعربت وزارة الخارجية النمساوية، أمس الثلاثاء، خلال محادثة في الوزارة، لسفير بيلاروس في فيينا، عن احتجاجها الشديد على تصرفات السلطات البيلاروسية".

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية النمساوية تعتبر الهبوط القسري لطائرة "راين آير" تدخلا خطيرا في الحركة الجوية الدولية وتطالب بالإفراج الفوري عن رومان بروتاسيفيتش وسجناء سياسيين آخرين.

وأضافت الخارجية النمساوية: "يجب التحقيق في هذا الحادث بشكل سريع وشامل وقبل كل شيء بشكل مستقل".

هذا وقرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية عقب حادث هبوط طائرة "راين آير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، اضطرارياً، يوم الأحد الماضي، في مينسك وتوقيف ناشط معارض كان على متنها.

وكانت عدة دول أوروبية قد علقت الرحلات الجوية من وإلى بيلاروس، رداً على هذه الحادثة.

كما قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد بيلاروس يفترض تورطهم في الهبوط القسري لرحلة طيران "راين آير" بالإضافة إلى إعداد حزمة من العقوبات الاقتصادية.