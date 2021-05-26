سلوفاكيا تجيز استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في البلاد

أفادت وسائل إعلام سلوفاكية، اليوم الأربعاء، عن موافقة السلطات الطبية في البلاد بإعطاء رخصة لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وذكر موقع " teraz" السلوفاكية أن الحكومة قررت منح لقاح "سبوتنيك V" الروسي الرخصة للاستخدام والتلقيح في البلاد.

وبحسب الموقع، أعلنت وزارة الصحة السلوفاكية أنه سيتم البدء باستخدام اللقاح منذ يونيو/ حزيران القادم.

ومنذ 4 آذار/مارس، يخضع اللقاح الروسي لفحص تدريجي في وكالة الأدوية الأوروبية، التي توافق على استخدام اللقاحات في السوق الأوروبية. وفي وقت سابق، أعربت وكالة الأدوية الأوروبية عن أملها بأن تتمكن بعد الانتهاء من عمليات التدقيق في روسيا من الإعلان عن الجدول الزمني لتقييم العقار.

هذا ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى. ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.