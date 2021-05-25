أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تقترح على السعودية تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" كما أنها مستعدة لإبرام عقود توريده للمملكة.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك، خلال اجتماع اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني: "وفي هذا الصدد، نتوقع دعمكم في موضوع تسجيل اللقاح في المملكة العربية السعودية وتحديد حجم إمداداته اللازمة للمملكة، ونحن جاهزون لإبرام العقود ذات الصلة، والتي يمكن أن تبدأ فور إجراء التسجيل".

وأشار نوفاك إلى أن اللقاح الروسي نجح في مكافحة "كوفيد -19". وأضاف بأنه حاليا تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في 66 دولة.

ويبلغ عدد سكان الدول التي تم تسجيل اللقاح الإجمالي فيها أكثر من 3.2 مليار نسمة. وبلغت فعالية اللقاح 97.6 بالمئة. وهذا الرقم أعلى من البيانات التي نشرتها المجلة الطبية "ذي لانسيت " (91.6 بالمئة)، بحسب صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومركز الأبحاث "غاماليا".

وعبر رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، كيريل دميترييف، في وقت سابق، عن أمله بان يتم تطعيم 40 مليون مواطن روسي بلقاح سبوتنيك في" بحلول حزيران/ يونيو القادم، مضيفاً بأن ثقة المواطنين الروس باللقاح تزداد بسبب عد إثارته لعواقل سلبية.

ومنذ 4 آذار/مارس، يخضع اللقاح الروسي لفحص تدريجي في وكالة الأدوية الأوروبية، التي توافق على استخدام اللقاحات في السوق الأوروبية. وفي وقت سابق، أعربت وكالة الأدوية الأوروبية عن أملها بأن تتمكن بعد الانتهاء من عمليات التدقيق في روسيا من الإعلان عن الجدول الزمني لتقييم العقار.

هذا ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى. ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.