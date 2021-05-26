مقتل 13 مدنيا شرقي الكونغو الديمقراطية بهجوم مسلح شرقي البلاد

قُتل 13 مدنيا على يد مقاتلي "القوات الديمقراطية المتحالفة" المناهضة لسلطات الكونغو الديمقراطية في عملية جرت شرقي البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

الرباط - سبوتنيك. وكشفت مصادر لوسائل الإعلام أن "السلطات المحلية عثرت على 13 جثة لمدنيين قتلوا بالرصاص في إقليم مامباسا بمنطقة إيتوري شرق البلاد".

وقالت السلطات المحلية إنها "بدأت عمليات بحث عن جثث أخرى لضحايا الهجوم، وطالبت السكان بضرورة توخي الحذر وإبلاغ الأجهزة الأمنية بأي تحرك للمسلحين".

وتتوغل "القوات الديمقراطية المتحالفة" في المنطقة الشرقية من الكونغو الديمقراطية وتهاجم المدنيين في القرى المنعزلة.

وقد تشكلت هذه القوات شمال شرقي أوغندا في تسعينيات القرن الماضي، ومؤخرا أدرجتها كمبالا على قائمة الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول].

وطالب الجيش الكونغولي مرارا الدول المجاورة بالمساعدة في تحييد الجماعات المسلحة في شرق البلاد المضطرب، والتي تسببت بمقتل آلاف المدنيين.