تسجيل
17:33 GMT26 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    انقلاب مالي

    غويتا... سر الرجل الذي أطاح برئيسين في مالي بأقل من عام واحد

    STRINGER
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1d/1046391282_0:0:3073:1728_1200x675_80_0_0_ae7ec3a32478e47c69f2d0fc5bb6033c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202105261049081330-%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF/

    هل يمكن لرجل واحد أن يطيح برئيسين من الحكم في دولة واحدة في أقل من عام واحد؟ نعم هذا ممكن وحدث فعليا في دولة مالي، وهذا الرجل الذي خطف الأنظار والاهتمام اسمه، أسيمي غويتا.

    تحول غويتا في غضون أشهر قليلة إلى واحد من أهم الشخصيات المؤثرة في مالي، ورقم أساسي في معادلة الحكم فيها، خاصة وأن تلك الدولة تلعب دورا محوريا هامة في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل.

    التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري
    © Sputnik
    فرنسا تدين "الانقلاب العسكري" في مالي وتلوح بفرض عقوبات على منفذيه

    بداية غويتا

    يرصد موقع "سو دي كانوا" المالي إن غويتا كان مجرد كولونيل مجهول في الجيش المالي لسنوات طويلة.

    ويشير إلى أن غويتا، ولد عام 1983، ويلقب بـ"أسو"، ويصفه المقربون منه بأنه رجل يتمتع بالصرامة والمثابرة وحب التحديات.

    وينحدر غويتا من أسرة عسكرية، حيث كان والده ضابطا في الجيش المالي، وتخرج من مدرسة كوليكورو العسكرية المالية المتخصصة في الأسلحة المدرعة وسلاح الفرسان، وشارك في تدريبات خارجية في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

    وبدأ صيت غويتا في الظهور داخل الجيش المالي، بعدما أوكلت له مهام متنوعة في شمالي مالي لمطاردة الجماعات الإرهابية عام 2022، وحقق نجاحات في مناطق، غاو، كيدال، ميناكا، تساليت وتمبكتو.

    ولكن كان عام 2014، استثنائيا بالنسبة لغيتاو، حيث انضم إلى القوات الخاصة، وأشرف على تنسيق العمليات الخاصة في وزارة الدفاع، بعد قصف فندق راديسون بلو في باماكو.

    وبعد نجاحه في القوات الخاصة عين في عام 2018 رئيسا للقوات الخاصة في مالي، وقاد عمليات في شمال ووسط مالي وكذلك خارج البلاد ضمن وحدات دولية بدارفور، لتظهر براعته العسكرية بصورة كبيرة.

    طموح غويتا

    ولكن بدأ صيته يظهر تدريجيا، بعدما تولى مهام متعددة لمحاربة الحركات الجهادية، وتحقيقه نجاحات بارزة في تلك المهام.

    ولكن الظهور الحقيقي إلى السطح كان في 20 أغسطس/آب 2020، عندما قاد قوة عسكرية للانقلاب على الرئيس المالي، إبراهيم كيتا.

    وعاود غويتا الكرة مجددا يوم الاثنين الماضي، بتنفيذه الانقلاب الثاني على الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس حكومته مختار وان.

    وكان من المفترض أن يقود نداو ووان البلاد حتى عام 2022، لحين إجراء انتخابات جديدة يخرج عنها سلطة مدنية منتخبة.

    رئيس مالي باه نداو
    © REUTERS / AMADOU KEITA
    استقالة رئيس الدولة المؤقت ورئيس الوزراء في مالي

    مبررات غويتا

    ويبرر غويتا، بحسب وكالة "فرانس برس" الانقلابين العسكريين بالنقاط التالية:

    - تشكيل حكومة من دون التشاور معه.

    - رغبة الرئيس الانتقالي ورئيس حكومته بانتهاك الميثاق الانتقالي.

    - وجود نية لهما في تخريب العملية الانتقالية.

    - مالي لم تعد تتحمل ارتكاب الأخطاء.

    - ملتزم بأجندة المرحلة الانتقالية والانتخابات في 2022.

    غضب وتعهدات

    من المعروف أن منطقة الساحل بشكل عام ومالي تحديدا، تعتبرها فرنسا امتدادا استراتيجيا لها، وتسعى دوما إلى أن يكون لها نفوذ قوي داخلها، لذلك تساعد في محاربة الإرهاب بقوة في تلك المناطق، حيث تنشر أكثر من 5 آلاف جندي فرنسي في مالي فقط.

    المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
    © Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
    الخارجية الروسية: نشعر بالقلق إزاء الأحداث في مالي وندعو إلى تسوية سلمية للوضع

    وأثارت انقلابي غويتا، غضب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي عبر بقوله "انقلاب داخل انقلاب، هذا أمر مرفوض تماما".

    وما يفسر سر غضب ماكرون، هو تعهد غويتا وقت الانقلاب الأول، بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين خلال 18 شهرا فقط.

    ومقابل ذلك تم منح غويتا حضو قوي في الحكومة الانتقالية، وتعيينه شخصيا نائبا للرئيس الانتقالي المكلف بالشؤون الأمنية.

    ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عالم الاجتماع، بريما إيلي ديكو، قوله إن ما حصل امتداد متوقع لانقلاب 2020، موضحا "ما نعيشه اليوم في مالي هو نتيجة منطقية لعيوب بداية المرحلة الانتقالية، نتيجة استبعاد العسكريين للأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي قادت على مدى أشهر الحركة الاحتجاجية ضد السلطة السابقة".

    انظر أيضا:

    فرنسا تدين "الانقلاب العسكري" في مالي وتلوح بفرض عقوبات على منفذيه
    استقالة رئيس الدولة المؤقت ورئيس الوزراء في مالي
    مصدر عسكري في مالي: رئيس المجلس العسكري أبلغ وفد مجموعة غرب أفريقيا أن المجلس سيتولى تسيير الأمور
    الخارجية الروسية: نشعر بالقلق إزاء الأحداث في مالي وندعو إلى تسوية سلمية للوضع
    الكلمات الدلالية:
    انقلاب عسكري, الانقلاب, رئيس مالي, مالي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منظر داخل مطعم في قطار زولوتوي أوريول - ترانس سيبيريا إكسبرس
    عربات المطاعم في تاريخ القطارات الروسية
    بايدن يعد نتنياهو بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية
    كيف تحافظ على أمن اسرائيل؟
    إنفوجرافيك... الأسبرين... كيف تتعامل معه بصورة صحيحة؟
    الأسبرين... كيف تتعامل معه بصورة صحيحة؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك