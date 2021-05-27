وضع حجر أساس لدار عبادة مشتركة لليهود والمسيحيين والمسلمين في برلين

وضع مسيحيون ومسلمون ويهود، اليوم الخميس، حجر الأساس لدار عبادة مشتركة لأصحاب الأديان الثلاثة في برلين.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن الحاخام أندرياس ناخاما أنه أقدم على المشاركة في وضع حجر أساس مبنى "البيت الواحد"، مع إمامٍ وَقسٍ.

وأوضح أنهم يرون في إقامة هذا المقر خطوة مهمة نحو استكمال مشروع السلام بين الأديان.

من المتوقع أن تستغرق أعمال البناء في هذا المبنى الضخم الواقع في جزيرة المتاحف في وسط برلين 4 أعوام، وذلك بعد مرور 10 سنوات من تصميم هذا المشروع.

تسببت جائحة كورونا في إجبار السلطات على تأجيل إطلاق الأشغال الذي كان مقررا العام الماضي.

وجرى تصميم المبنى بشكل يسمح لكل فريق بتأدية الصلاة في مكان خاص به، إلا أنه سيتم ربط المسجد والكنيس والكنيسة البروتستانتية جميعا بقاعة مشتركة كبيرة تسمح باحتفالهم بالمناسبات والأعياد معا.

يذكر أن مبنى العبادة المشترك بني على كنيسة قديمة تعرضت للتدمير في عهد ألمانيا الديمقراطية الشيوعية السابقة.