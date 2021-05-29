أمريكا: نعمل على إعداد قائمة عقوبات ضد مسؤولين بارزين في حكومة بيلاروسيا

أعلنت الإدارة الأمريكية، أنها تعمل مع الاتحاد الأوروبي وشركاء وحلفاء آخرين، على وضع قائمة من العقوبات ضد مسؤولين بارزين في حكومة بيلاروسيا بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والفساد وحادثة طائرة شركة ريان إير الأيرلندية.

موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض، في بيان اليوم السبت: "تعمل الولايات المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء وحلفاء آخرين، على وضع قائمة عقوبات ضد الأعضاء الرئيسيين في نظام [رئيس بيلاروس، ألكسندر] لوكاشينكو فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والفساد، والانتخابات المزورة في عام 2020 وأحداث 23 أيار/مايو".

وأضاف البيان: "واشنطن ستعيد فرض عقوبات على 9 مؤسسات حكومية بيلاروسية اعتبارا من 3 حزيران/يونيو".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "راين إير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنوس، هبطت، أمس الأحد، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة، أكدت عدم صحة ذلك؛ وأقدمت لجنة التحقيقات في بيلاروس على فتح قضية جنائية حول تقرير كاذب بوجود قنبلة.

وفي حادثة مشابهة في عام 2013، تم تحويل مسار طائرة رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس خلال رحلة متجهة من موسكو إلى بوليفيا، للهبوط في فيينا للاشتباه في وجود الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن على متنها. وفي وقت لاحق، تم فتح المجال الجوي الأوروبي للطائرة.