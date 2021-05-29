البنتاغون يتوعد بـ"قوة لا يستهان بها" للرد على الهجمات الإلكترونية

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "نمتلك القدرة على إجراء عمليات هجومية. نمتلك أيضاً قوة لا يُستهان بها تجعلنا قادرين على الدفاع عن أنفسنا، كما نتطلع دائماً إلى الدفاع من منظور عسكري".

وأضاف: "لدي عدد من الخيارات الهجومية. سنحتفظ دائماً بخيارات موثوقة وفعالة".

وأعلنت "سي إن إن" أن حوار أوستن سيُذاع على قناتها الاثنين المقبل.

وتأتي تصريحات أوستن بعدما شن قراصنة واحدة من أسوأ هجمات التجسس الإلكتروني على الحكومة الأمريكية، هجوماً إلكترونياً عالمياً جديداً على أكثر من 150 هيئة حكومية، ومركز أبحاث، ومؤسسات أخرى، وفقاً لشركة "مايكروسوفت".

وكانت "مايكروسوفت" قد أعلنت في بيان أن المجموعة، التي تُطلق عليها اسم "نوبليوم"، استهدفت هذا الأسبوع 3 آلاف حساب بريد إلكتروني في مؤسسات مختلفة، معظمها في الولايات المتحدة.

وكشفت أن الهجوم المدمر على شركة "سولار ويندز" للبرمجيات، استهدف ما لا يقل عن 9 وكالات فيدرالية أمريكية و100 شركة.