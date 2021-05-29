قتلى إثر احتجاجات عنيفة في كولومبيا والرئيس يأمر بانتشار الجيش...فيديو

أمر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الجيش بالانتشار في شوارع كالي، ثالث كبرى مدن البلاد ومركز التظاهرات العنيفة المستمرة ضد الحكومة منذ شهر، وذلك بعد سقوط قتلى خلال احتجاجات.

وقال دوكي، متحدثا من مدينة كالي الواقعة جنوب غربي كولومبيا، التي أصبحت بؤرة الاحتجاجات المناهضة للحكومة: "إن جماعات مسلحة غير شرعية تخترق الاحتجاجات وتتسبب في أعمال عنف وتخريب".

Con este despliegue vamos a proteger los activos estratégicos de la Nación y de la productividad, y tendremos toda la capacidad de inteligencia para que el país conozca los vínculos que hay en muchas actividades vandálicas con grupos organizados en todo el departamento y en Cali. pic.twitter.com/CiXNqIgl0j — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 29, 2021

وأضاف أن "نشر قوات الجيش سيؤدي إلى مضاعفة قدرة الأجهزة الأمنية ثلاثة أضعاف، ما يضمن المساعدة في الأماكن المتوترة".

فيما حثت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الرئيس دوكي على "حظر استخدام الأسلحة النارية"، وقالت إن لديها تسجيلات مصورة من كالي تظهر رجالا مسلحين يرتدون ملابس مدنية يطلقون النار.

En #Cali estuvimos en el Comando de la Policía Metropolitana de la capital del Valle del Cauca visitando a nuestros héroes de la Patria. Les manifestamos nuestro agradecimiento por su compromiso con la ciudadanía y les reiteramos el apoyo y la solidaridad de todos los colombianos pic.twitter.com/c0W0Eiq63S — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 29, 2021

وبدأت الاحتجاجات في كولومبيا، في 28 نيسان/أبريل، احتجاجاً على مشروع حكومي لزيادة الضرائب، ولكن على الرغم من أن الحكومة تراجعت عن مشروعها إلا أن السخط الشعبي استمر وتحول إلى احتجاجات أوسع نطاقاً في بلد يعاني من عنف مستمر وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا.

واستنكرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها الشرطة خلال تصديها للاحتجاجات.

وإذا كانت الغالبية العظمى من هذه الاحتجاجات سلمية، إلا أن بعضها شابته صدامات عنيفة وتعديات على متاجر وحافلات ومراكز شرطة وصفتها الحكومة بأنها "أعمال تخريب متعمدة تغذيها جماعات مسلحة غير شرعية".