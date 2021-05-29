الفلبين ترفع تعليق إرسال عمالتها إلى السعودية

أعلنت الفلبين، اليوم السبت، عن رفع تعليق إرسال عمالتها إلى السعودية، وذلك بعد أن قررت المملكة أنها لن تفرض رسوما عليهم بشأن اختبارات (كوفيد-19) والحجر الصحي لدى وصولهم أراضيها.

وقال وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو: "لن يكون عمالنا المتجهون إلى السعودية محرومين من السفر"، بحسب وكالة "رويترز".

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الفلبينية إنها ستقبل العمال الفلبينيين على الرحلات المتجهة إلى الدمام والرياض، مع تنازلها عن رسوم إعادة الحجز للركاب الذين لم يتمكنوا من الصعود بسبب تعليق السفر.

واعتذر وزير العمل الفلبيني بيلو عن "الإزعاج والألم اللحظي" الناجم عن تعليق السفر في يوم الخميس، قائلا: "أتفهم أن أمر التعليق أثار الارتباك والغضب بين عمالنا الفلبينيين المغادرين المتأثرين".

وأعلنت دولة الفلبين، أمس الجمعة، عن تعليق إرسال مواطنيها للعمل في السعودية بعد تقارير تفيد بأن أرباب العمل يحملون العمال الفلبينيين تكلفة فحوصات كورونا والحجر الصحي والتأمين عند وصولهم إلى المملكة.

وتظهر البيانات الحكومية أن أكثر من مليون فلبيني يعملون في المملكة العربية السعودية، وهي الوجهة المفضلة للعمال الفلبينيين في الخارج في عام 2019، ويتم توظيف العديد من الفلبينيين كعمال بناء أو مساعدين منزليين أو ممرضات.

وفي العام الماضي 2020، أرسل الفلبينيون في المملكة العربية السعودية 1.8 مليار دولار من التحويلات المالية، وهو دعم رئيسي لاقتصاد البلاد.

وتشكل الفلبين ثاني أعلى عدد من الإصابات والضحايا من فيروس "كورونا" المستجد في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا، مع أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة و20722 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أنه تقرر السماح للقادمين من 11 دولة أوروبية وأسيوية وعربية، لدخول المملكة مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي، بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الأحد.