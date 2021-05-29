الكونغو توكد عدم وجود أي ثوران بركاني جديد قرب مدينة غوما

تراجعت وزارة الإعلام في الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، عن إعلانها السابق بوقوع ثوران بركاني جديد قرب مدينة غوما شرقي البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة، عبر تويتر: "حلقت طائرة للتو فوق منطقة هذا البركان، ولم يلاحظ أي ثوران"، مضيفة: "كان هناك نشاط مكثف لتحويل الخشب إلى فحم، وهو ما اعتُبر دخان نشاط بركاني".

وكانت الوزارة قد أعلنت في تغريده سابقة، قبل أن تحذفها، أنه "تم الإبلاغ عن ثوران بركاني منخفض الكثافة في الجناح الشمالي من نيامولاغيرا"، مضيفة أن "الحمم البركانية تتدفق في منطقة غير مأهولة داخل منتزه فيرونغا".

وانفجر بركان جبل نيراغونغو المطل على مدينة غوما شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 22 أيار/مايو الجاري، ما أدى إلى مقتل 32 شخصا، وفرار نحو 4 آلاف من سكان المدينة إلى الحدود مع رواندا، بعدما أمرت سلطات الكونغو بإخلاء المدينة.

والخميس الماضي، أعلنت الحكومة الكونغولية أنها بصدد إخلاء نصف سكان مقاطعة شمال كيفو، البالغ تعدادهم نحو مليون نسمة، بعد تقارير عن احتمالية ثوران جديد لبركان نيراغونغو.

وتقع مدينة "غوما" شمال شرقي الكونغو؛ وتحدها من الشرق أراضي رواندا، ومن الجنوب بحيرة "كيفا"، ويقطنها نحو مليونا شخص.

وكان بركان جبل نيرانغونغو قد تسبب عام 2002 في مقتل 250 شخصا ووصلت حممه إلى مطار المدينة.