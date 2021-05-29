غوتيريش: آمل أن يبحث بوتين وبايدن إعادة تنشيط الحد من التسلح

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق على عقد قمة بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة في جنيف، معربا عن أمله في أن يبدأ قادة الدولتين حوارا بشأن إحياء نظام الحد من التسلح.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مكتب الأمين العام، اليوم السبت: "يرحب الأمين العام بإعلان أن الرئيس بوتين والرئيس بايدن سيلتقيان في جنيف الشهر المقبل، ويأمل أن ينخرطا في حوار بناء حول كيفية إحياء نزع السلاح وتحديد الأسلحة، بما في ذلك من خلال اتفاقية جديدة لتحل محل معاهدة ستارت -3".

وأعلن الكرملين، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جون بايدن يلتقيان في جنيف يوم 16 حزيران/ يونيو المقبل.

وقال الكرملين: "وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، يعقد رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن في 16 يونيو في جنيف".

وأضاف أن الرئيسين "يناقشان وضع وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأمريكية، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن القضايا الحيوية، بما في ذلك التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية".