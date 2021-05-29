استنفار في إيطاليا لكشف مصير فتاة باكستانية رفضت زواجا مدبرا.. فيديو

فتحت الشرطة الإيطالية تحقيقا لمعرفة مصير فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، يشتبه بأن عائلتها الباكستانية قتلتها بعدما رفضت زواجا مدبرا.

وقال الضابط ستيفانو بوفي من الشرطة الإيطالية اليوم السبت، إن والدَي الفتاة وعمها واثنين من أبناء أعمامها، يخضعون للتحقيق بتهمة القتلن وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

Salgono a 5 gli indagati per la scomparsa di #SamanAbbas, la 18enne pakistana in provincia di Reggio Emilia. Oltre ai genitori e allo zio, sono stati iscritti anche i cugini. Sarebbe stati riconosciuti in un video con attrezzi da lavoro in mano. pic.twitter.com/r1fWAnLsW6 — Tg1 (@Tg1Rai) May 29, 2021

وأضاف للصحفيين: "يعتقد أن الجميع شاركوا في الجريمة" فيما كان شرطيون يمشطون أرضا زراعية للعثور على الفتاة المفقودة سامان عباس.

وأوضح بوفي، أن عناصر من الشرطة الإيطالية يتفقدون "آبارا وقنوات ري وبيوتا بلاستيكية للزراعة".

وتمردت سامان عباس العام الماضي ورفضت خطط عائلتها التقليدية لتزويجها ابن عمها في وطنهم الأم.