اندلاع حريق فى سفينة شرقي إندونيسيا وإخلاء نحو 200 من على متنها بسلام… فيديو

اندلع حريق، السبت، في سفينة ركاب، كان على متنها نحو 200 شخص، قبالة مقاطعة مالوكو الشمالية بشرق إندونيسيا.

وقال أحمد سانجادجي، رئيس وحدة الطوارئ بوكالة إدارة الكوارث الإندونيسية إن حريقا نشب في سفينة ركاب على متنها نحو 200 شخص في المياه قبالة مقاطعة مالوكو الشمالية بشرق إندونيسيا، لافتا إلى أنه جرى إنقاذ جميع من كانوا على متنها بسلام، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

BREAKING: A passenger ship - KM Karya Indah caught fire in waters off North Maluku, Indonesia, Saturday morning. The ship with Ternate - Sanana route reportedly carrying 181 passengers. Rescue ongoing. pic.twitter.com/N5gtFFdoX5 — Alex Journey (@alexjourneyID) May 29, 2021

وأضاف سانجادجي أن الحادث وقع في وقت مبكر من الصباح عندما كانت السفينة "كي أم كاريا انداه" تصل إلى وجهتها في ميناء سانانا البحري في جزيرة ليمافاتولا بمنطقة كيبولاون سولا، مشيرا إلى أن "الحريق أثار الذعر بين الركاب".

وتابع سانجادجي لـ"شينخوا" أنه:

"تم إنقاذ جميع من كانوا على متن السفينة، وتم إرسالهم إلى الجزيرة القريبة".

وأظهرت مقاطع فيديو أرسلتها الوكالة دخانا كثيفا يتصاعد من السفينة العبّارة، وهناك بعض الأشخاص كانوا يرتدون سترات النجاة، وهم يقفزون إلى البحر، ورجال الإنقاذ يسعون لإنقاذهم.