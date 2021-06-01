إسبانيا تتوقع عودة العلاقات مع المغرب قريبا جدا وتتمنى الشفاء العاجل لابراهيم غالي

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تأمل في عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب إلى طبيعتها خلال"الساعات المقبلة".

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، ماريا جيسوس مونتيرو: "المغرب وإسبانيا بحاجة إلى بعضهما ولا بد من إصلاح العلاقات الدبلوماسية"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وبالنسبة لعلاج زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي، قالت مونتيرو إن الحكومة تتوقع عودة غالي، الذي يتلقى حاليًا العلاج من "كوفيد-19" في مستشفى إسباني، من حيث أتى بمجرد تحسن صحته، وتتمنى له الشفاء العاجل.

ورفضت المحكمة الإسبانية العليا اليوم الثلاثاء طلبا من الادعاء العام باحتجاز زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي، قائلة إن رافعي الدعوى في قضية جرائم حرب لم يقدموا أدلة تظهر مسؤوليته.

وذكرت وثيقة قضائية أن جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأفرادا من الصحراء الغربية يتهمون غالي وآخرين من زعماء البوليساريو بارتكاب إبادة جماعية وقتل وإرهاب وتعذيب والضلوع في عمليات اختفاء قسري. وقال محامي غالي إن موكله ينفي ارتكاب أي مخالفات.