في أول جولة خارجية له... بايدن يلتقي مع بوتين وجونسون وأردوغان

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي مع زعماء تركيا وبريطانيا وروسيا، في أول جولة خارجية له منذ تنصيبه.

ووفقا لـ"رويترز"، أضاف البيت الأبيض أن بايدن يعتزم لقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الـ10 من يونيو/حزيران، قبل أن يحضر قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في الفترة من 11 حتى 13 من الشهر الجاري في كورنوال في بريطانيا، حيث سيعقد اجتماعات ثنائية مع زعماء آخرين في المجموعة.

وكشف البيت الأبيض أن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيلتقيان أيضا بالملكة إليزابيث في قلعة وندسور في 13 يونيو.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن سيسافر بعد ذلك إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في 14 يونيو، حيث سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويحضر قمة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هناك في اليوم التالي.

وأشار إلى أن من المقرر أن يلتقي بايدن في بلجيكا أيضا مع الملك فيليب ورئيس الوزراء ألكسندر دي كرو.

كما ذكر البيت الأبيض أن موعد قمة بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو 16 يونيو في جنيف في سويسرا.