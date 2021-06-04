اليابان تقدم 1.24 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا مجانا لتايوان

قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الجمعة، أن اليابان ستقدم لتايوان 1.24 مليون جرعة مجانا من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد.

طوكيو - سبوتنيك. وأضاف الوزير أنه سيتم تسليم الشحنة لتايوان بعد ظهر اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وتعاقدت اليابان على شراء أكثر من 300 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا من شركة فايزر ومودرنا وأسترازينيكا وهي كمية تزيد بكثير عن المطلوب لتطعيم سكانها بالكامل.