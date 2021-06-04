المستشار النمساوي يعلق على  القمة بين بوتين وبايدن

قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن النمسا ترحب بالقمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن وتتطلع إلى نتائجها.

وقال كورتس، اليوم الجمعة: "كدولة صغيرة محايدة تربطها علاقات جيدة مع الشرق والغرب، فإننا نعتبر القمة خطوة إيجابية للغاية، أعتقد أن الحوار دائمًا أساس جيد. بالطبع نحن نتطلع إلى نتائج القمة".

وفي وقت سابق قال بوتين، إنه خلال اللقاء مع بايدن ستتم مناقشة العلاقات الثنائية، والاستقرار الاستراتيجي، وتسوية النزاعات الدولية في المناطق الساخنة، والقضايا البيئية، وكذلك مكافحة الإرهاب والتعاون في حالة الوباء".

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن بوتين وبايدن يخططان للتحدث على انفراد وبمشاركة أعضاء الوفود والمساعدين، لافتا إلى أن بلاده لا تتوقع تقدمًا كبيرا، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين في أزمة.

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية-الأمريكية في الـ16 من تموز/ يوليو في مدينة جنيف السويسرية. وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن بايدن سيناقش الاستقرار الاستراتيجي وأوكرانيا وبيلاروس، خلال اللقاء مع بوتين.

هذا ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2021 تحت شعار "معا مرة أخرى - اقتصاد الواقع الجديد"، حضوريا في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/ يونيو وتعتبر وكالة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا للمنتدى.