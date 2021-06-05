مركبة الشحن الأمريكية "دراغون" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية..فيديو

التحمت المركبة الشحن الفضائية "دراغون"، اليوم السبت، بمحطة الفضاء الدولية، حسبنا أفادت وكالة "ناسا" الأمريكية للفضاء.

وتم إطلاق صاروخ "فالكون 9" الأمريكي مع مركبة الشحن دراغون على متنه من قاعدة كوزمودروم في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة في 3 حزيران / يونيو الجاري.

ووفقا لوكالة ناسا التحمت "دراغون" في حوالي الساعة 5.09 بالتوقيت المحلي (12.09 بتوقيت غرينتش)، محملة 3.3 أطنان من البضائع إلى المحطة، وألواح شمسية جديدة.

يذكر أن الصاروخ والمركبة الفضائية مملوكان لشركة "سبيس إكس" الخاصة، والتي تقوم بتسليم البضائع والأطقم إلى محطة الفضاء الدولية بموجب عقد مع وكالة "ناسا"، ويملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.