قصر الإيليزيه... ماكرون يجدد دعمه للكاظمي ولسيادة العراق

أصدر القصر الرئاسي الفرنسي، الإيليزيه، اليوم السبت، بيانا قال فيه: "إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكدا خلال مكالمة هاتفية عزمهما على محاربة الإرهاب معا".

وأضاف الإيليزيه: "جدّد ماكرون دعمه الكامل لرئيس الوزراء العراقي وتمسكه بسيادة الدولة العراقية ومؤسساتها والمشروع الديمقراطي للعراق في إطار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال الإليزيه إن "ماكرون أشاد بدبلوماسية الكاظمي في المنطقة وأبدى مخاوفه بشأن الأحداث الأخيرة في بغداد".

هذا ووقع هجوم جوي تركي، اليوم السبت، أسفر عن سقوط ما لا يقل عن ثلاثة قتلى وإصابة آخرين في مخيم يؤوي آلاف اللاجئين الأكراد النازحين شمالي العراق.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل ثلاثة أيام العراق من أن بلاده "ستطّهر" مخيما للاجئين تقول إنه يوفر ملاذا للمسلحين الأكراد". حيث ترى أنقرة أن عناصر من مسلحي حزب العمال الكردستاني يتخذون من المخيم مركزا لوجستيا للتخطيط لشن عمليات على القوات التركية.