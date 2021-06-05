مبعوث واشنطن لأفغانستان ينطلق في جولة تشمل الدوحة وكابول لبحث عملية السلام في أفغانستان

غادر المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، أمس، برفقة وفد أمريكي للتوجه إلى الدوحة وكابول والمنطقة، لبحث عملية السلام في أفغانستان.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الأمريكية، اليوم السبت إن "المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان السفير زلماي خليل زاد ووفد أمريكي مشترك بين الوكالات، بما في ذلك مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، غادر في 4 حزيران/ يونيو للسفر إلى كابول والدوحة والمنطقة".

وأضاف البيان أنه "في كابول، سيلتقي الوفد مع الحكومة الأفغانية وقادة سياسيين آخرين وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك الجماعات النسائية، للاستماع إلى آرائهم بشأن عملية السلام، وسيؤكد الوفد دعم الولايات المتحدة المستمر لتنمية أفغانستان وتسوية سياسية تنهي الحرب".

يذكر أيضا أنه في نهاية شباط/فبراير من العام الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عاما من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى.

هذا وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة العنف والمواجهات الدامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

ويأتي تصعيد المواجهات بين "طالبان" والحكومة الأفغانية، بالتزامن مع بدء الإدارة الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب قواتها من أفغانستان، مطلع الشهر الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.