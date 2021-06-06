"الوقت سيحين"... إيران تتهم نتنياهو بالعمل على ملء ملفه من الدم الفلسطيني البريء

اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالعمل على "ملء ملفه من الدم الفلسطيني البريء".

وقال خطيب زاده، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أرفقها بمقطع فيديو يبين الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة وتحديدا في حق الأطفال الفلسطينيين، "حتى في طريقه للخروج، أصر نتنياهو بشكل مرضي على ملء حصته من الدم البريء من فلسطين"، متابعا: "لن ينسى العالم أبدا سجل النظام الإسرائيلي".

وأضاف: "عار على أولئك الذين ساعدوا وحرضوا بشكل فعال على جرائم إسرائيل"، مؤكدا أن "الوقت سيحين لمحاسبة المجرمين".

Even on his way out, Netanyahu pathologically insisted on filling his quota of innocent #Palestinian blood. Shame on those who effectively aided and abetted Israel's crimes. Time will come for criminals to be held accountable. World will never forget Israeli regime's record. pic.twitter.com/oqGdOk0MFM — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) June 6, 2021

​وكان نتنياهو، دعا في افتتاح اجتماع حزب "الليكود" الحاكم، حتى الآن، إلى التصويت ضد الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها في بلاده، مؤكدا معارضته الشديدة للحكومة التي تم تشكيلها بزعامة نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا"، بمساعدة زعيم المعارضة، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"، يائير لابيد.

وادعى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، أنه في حال الموافقة على الحكومة الجديدة، ستشهد بلاده ما وصفه بـ"أكبر تزوير انتخابي في التاريخ"، بدعوى أن تلك الحكومة ستكون مجرد ائتلاف يسار، لن تتمكن من ضمان مصالح إسرائيل، ولا يمكنها حماية البلاد، أو منع إيران من حيازة السلاح النووي، كما أنه لا يمكنها التعاطي مع قطاع غزة.

وأبلغ يائير لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل" (وسط) الأربعاء الماضي، رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، أنه تمكن من تشكيل حكومة، مشيرا إلى أن رئاسة الحكومة الجديدة ستكون بالتناوب بين لابيد ورئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، لمدة عامين لكل منهما، بحيث يبدأ الأخير المهمة أولا.