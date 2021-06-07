تقرير: الصين تستطيع إنقاذ إسرائيل من إيران

ذكر تقرير صادر عن معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن الصين تستطيع إنقاذ إسرائيل من إيران.

وقال التقرير الذي حصلت صحيفة "جيروزاليم بوست" على نسخة منه إن الصين أحد اللاعبين القلائل الذين قد يكون بإمكانهم إنقاذ إسرائيل من إيران لصالح تحقيق الاستقرار.

ووفقا للتقرير، الذي كتبه الدكتور كيفين ليم نيابة عن المعهد، فإن الصين بدأت بقوة في تصوير نفسها كـ" قوة عالمية أكثر مسؤولية".

وفي ضوء هذا، وبسبب اعتماد إيران الكبير على الصين فربما "تكون واحدة من عدد قليل جدا من الجهات الفاعلة، في حال رغبت، قادرة على تغيير التوازن في الشرق الأوسط لصالح الاستقرار".

ولكن هذا الأمر لن يكون سهلا، حيث يحذر التقرير من أن الطلب المباشر من الصين بقطع علاقاتها مع طهران سوف يفشل.

وقال مؤلف التقرير إنه بدلا من دعوة الصين لقطع علاقاتها مع طهران، سيكون من الأفضل لإسرائيل أن تقنع بكين كطرف غير منحاز بأن تضغط على إيران لتعديل سلوكها الذي يهدف لتقويض الاستقرار.

وذكر التقرير أيضا أنه "على إسرائيل أن تحث الصين على اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن المساعدة النووية "، علاوة على الحد من العدوان العسكري الإيراني التقليدي.

وأشار إلى أن دوافع الصين لتعميق التعاون مع إيران لا علاقة لها بإسرائيل.