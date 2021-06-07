إسرائيل تعلن موعد إلغاء فرض الكمامة داخل الأماكن المغلقة

أعلنت إسرائيل موعد إلغاء فرض ارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة، وذلك بعدما شهدت على مدى أشهر حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين، اليوم الاثنين، إن إلغاء الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة سيبدأ تطبيقه في 15 يونيو/حزيران الجاري.

جاء ذلك خلال حفل تكريم العاملين في مجال الرعاية الصحية والهيئات الشريكة لمساهمتهم في مكافحة فيروس كورونا، وفق ما أفادت به قناة "كان"الرسمية.

وأكد إدلشتاين أن الخطوة ستحدث إذا لم يكن هناك تدهور في مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا داخل إسرائيل.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحفل إن "نصر إسرائيل تحقق بفضل اللقاحات العديدة وتوزيعها السريع".

وأمس الأحد، بدأت إسرائيل في إعطاء لقاحات كورونا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 سنة.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، ألغت إسرائيل فرض الكمامة في الأماكن المفتوحة وذلك بعد عام من الإجراءات الاحترازية المشددة، وفي ظل تلقي معظم السكان التطعيم المضاد للوباء.

والشهر الماضي، سجلت إسرائيل متوسط إصابات يومية بفيورس كورونا وصلت فقط إلى 34 إصابة.