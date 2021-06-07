ألمانيا: يجب ألا تصبح أوروبا "كرة" في المنافسة بين القوى الكبرى

صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، بأن الأوروبيين يجب ألا يصبحوا "كرة" في المنافسة بين القوى الكبرى- الولايات المتحدة، روسيا، والصين.

برلين- سبوتنيك. وقال ماس، متحدثا في الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية، أثناء تقديم "الكتاب الأبيض للتعددية" الذي أعدته الحكومة الألمانية: "نحن نعيش اليوم في ظل منافسة بين القوى الكبرى - الولايات المتحدة، روسيا، والصين".

وتابع الوزير بالقول: "يجب أن يكون لدينا قدر من السيادة حتى لا نصبح كرة للعبة في هذه المنافسة بين القوى الكبرى".

وأضاف وزير الخارجية الألماني، أن "دور أوروبا سيصبح بالغ الأهمية، لذلك من المهم أن ندرك نحن في الاتحاد الأوروبي، وأوروبا عموما، مسؤوليتنا وقدراتنا".

وأشار ماس، إلى أن سياسة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تسببت في "مشاكل بالغة الأهمية" في العالم، بما في ذلك "انتهاكات للقانون الدولي" من قبل روسيا ونهوض اقتصادي للصين.

وأردف بالقول: "في السنوات الأخيرة، لم يكن التعاون الدولي فحسب بل العديد من المنظمات الدولية أيضا تحت ضغط كبير. ويرجع ذلك إلى سياسة (أمريكا أولا) التي تم تنفيذها في عهد الرئيس ترامب في واشنطن".

وقال إن هذه السياسة أبعدت أمريكا عن الدبلوماسية والمنظمات الدولية، ما تسبب بمشاكل كبيرة للغاية، مضيفا: "لاحظنا في الوقت نفسه انتهاكات مطولة للقانون الدولي من قبل روسيا، وكذلك رغبة الصين في السنوات الأخيرة بتشكيل نظام دولي وفقا لأفكارها".