تركيا تستنفر طاقاتها للخلاص من "مخاط بحر مرمرة"... فيديو وصور

تعهدت تركيا بإنقاذ بحر مرمرة، وذلك بالبدء في تنفيذ برنامج لإدارة الكوارث بهدف إزالة "مخاط البحر" اللزج الذي يهدد الحياة البحرية وصناعة الصيد.

وانتشرت طبقة كثيفة من مادة عضوية لزجة، تعرف أيضا بصمغ البحر، في البحر جنوبي إسطنبول وغطت موانئ وشواطئ ومساحات من مياه البحر. وغاص بعضها تحت الأمواج مما أدى إلى اختناق الحياة البحرية.

وقال وزير البيئة مراد قوروم، إن 25 زورقا لتنظيف سطح البحر وإقامة الحواجز، وكذلك 18 سفينة أخرى، تعمل لمنع انتشار هذه المادة.

وأضاف أنه سيتم منع الصيد غير القانوني وإزالة الشباك المتروكة في البحر، وأن تركيا ستعلن بحر مرمرة منطقة محمية بحلول نهاية 2021.

وقال قوروم: "بدأنا اليوم جهود التنظيف في كل من البر والبحر في 15 نقطة. وأضاف: "عازمون على إنقاذ مرمرة وسوف ننقذه"، مشيرا إلى أن نحو ألف عامل سيأتون بالنفايات إلى الشاطئ وينقلونها إلى منشآت تابعة للمجالس البلدية.

İBB’nin deniz yüzeyi temizleme araçları günlerdir böyle çalışıyor. Müsilaj sorunu ancak Marmara Denizi’nin daha hassas şekilde korunmasıyla çözülebilir. İBB ve İSKİ üzerine düşeni yapmaya devam edecek. pic.twitter.com/k31Hy94Gc0 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) June 8, 2021

ويقول علماء إن التغير المناخي والتلوث يساهمان في انتشار تلك المادة العضوية التي تتضمن مجموعة شديدة التنوع من الكائنات الدقيقة وتنتشر بقوة عندما تصب مياه صرف غنية بما تتغذى عليه هذه الكائنات في مياه البحر.

In pictures: Teams from Turkey's Environment and Urbanisation Ministry kick off work clearing the Sea of Marmara of mucilage, also known colloquially as sea snot, covering the country's shoreline since February 🌎🌱 pic.twitter.com/rB5iW8lQwX — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 6, 2021

ورحب السكان بعملية التطهير، لكنهم اشتكوا من تلوث البحر المتفشي منذ سنوات، وفقا لـ "رويترز".

وقال قادر صيدام، وهو صيدلاني (65 عاما): "بالطبع، هذا المخاط تراكم على مدى سنوات. تشكّل بسبب عدم وعينا لسنوات طويلة.. إزالته أمر جيد".

Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliğini başlatıyoruz.



⏰Marmara Denizi'ni sağlıklı günlerine kavuşturmak için bugün saat 14.00'te Caddebostan Sahili'nde buluşalım.#MarmaraHepimizin 🌊 pic.twitter.com/YQu4fd7Oyc — Murat KURUM (@murat_kurum) June 8, 2021

وأرجع الرئيس رجب طيب أردوغان سبب الانتشار الواسع لتلك المادة إلى مياه غير معالجة من مدن بينها إسطنبول التي يقطنها 16 مليون نسمة، وتعهد قائلا: "سنطهر بحارنا من بلاء المخاط".