المطاعم والمقاهي الفرنسية تفتح أبوابها أمام الجمهور بعد 8 أشهر من الإغلاق

ينتظر الفرنسيون والمقيمون في البلاد، اليوم الأربعاء، البدء برفع القيود المفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ حيث سيتم، خلال المرحلة الثانية، السماح للمطاعم والمقاهي بفتح أبوابها واستقبال الزبائن، شرط ألا تتعدى نسبة الاستيعاب 50 في المئة.

باريس - سبوتنيك. كما سيتم السماح بفتح قاعات الرياضة، إضافة إلى تغيير موعد حظر التجول؛ ليبدأ من الحادية عشرة ليلا، بدلا من التاسعة مساء.

وكانت السلطات سمحت فقط للمطاعم والمقاهي، التي تمتلك باحات خارجية، بفتح أبوابها، ابتداء من 19 أيار/مايو الماضي، ضمن المرحلة الأولى من العودة إلى الحياة الطبيعية.

وضمن هذه المرحلة، تم السماح بفتح المتاحف ودور السينما، شرط التقيد بتدابير مشددة.

وبدأ الوضع الصحي في فرنسا بالتحسن، منذ قرابة الشهرين؛ حيث ساهمت القيود المفروضة، وتسريع حملة التطعيم ضد كورونا، في خفض معدلات الإصابة بعدوى "كوفيد 19".

ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الأخيرة من رفع القيود، بنهاية الشهر الجاري؛ حيث سيتم رفع حظر التجول بشكل نهائي، كما سيتم السماح بالتجمعات، وتخفيف الشروط المفروضة على استقبال الزبائن في المؤسسات والمصالح كافة.