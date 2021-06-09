مشروع قرار للبرلمان الأوروبي يدعو لفرض حزمة عقوبات جديدة ضد بيلاروس

يعتزم نواب البرلمان الأوروبي الدعوة إلى التطبيق الفوري للحزمة الرابعة من العقوبات ضد بيلاروس، والبدء في إعداد الحزمة التالية، وكذلك اعتماد أوسع العقوبات الاقتصادية التي ينبغي أن تؤثر على النفط والمنتجات النفطية.

بروكسل - سبوتنيك. وتشير وثيقة مسودة مشروع القرار إلى أن الحزمة الجديدة ستستهدف قطاعات النفط والغاز وصناعات البوتاس والصلب والنجارة.

كما جاء في الوثيقة: "يدعو البرلمان الأوروبي لوقف التعاون مع البنوك الحكومية لبيلاروس وتمويلها وتدعو للنظر في إمكانية فصل بيلاروس بشكل مؤقت عن نظام (سويفت) المصرفي".

كما يدعو مشروع الوثيقة إلى فرض قيود على دخول الدبلوماسيين البيلاروس إلى مقر البرلمان الأوروبي.

وسيصوت أعضاء البرلمان الأوروبي على مشروع القرار بشأن بيلاروس، يوم الخميس، وتجدر الإشارة إلى أن قرار البرلمان الأوروبي غير ملزم، بل هو توصية لدول الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، أن الحلف يتخذ موقفاً موحداً بشأن حادث هبوط الطائرة الاضطراري التابعة لشركة "راين آير" الايرلندية، في بيلاروس، وأنه يدعم العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي.